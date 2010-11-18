Требуются PHP-программисты

Для удалённой работы. Полная занятость.

Обязанности:

Доработка уже запущенных проектов.

Участие в проектировании структуры БД.

Требования:

Уверенное знание языка PHP

JQuery

Понимание принципов объектно-ориентированного программирования.

Знание основ безопасности web-приложений.

Оптимизация кода для работы под нагрузкой.

Знание СУБД MySQL.

Умение нормализовать БД.

Знание HTML, CSS, JavaScript.

Возможность быстро изучать «чужой код» и применять его в проекте.

Условия работы:

График работы: пн-пт с 09:00 до 18:00. Обязательно, чтоб в это время с работником можно было держать связь (ICQ или Skype).

Строгое выполнение всех заданий в установленный срок.

Полная занятость.

Оплата по договоренности.