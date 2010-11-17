Ищется программист для работы на высоконагрузочный проект — новую социальную сеть. В вашем поле деятельности будет написание скриптов на back-end проекта. Что мы ищем в кандидате: — Уверенное знание php, ООП, MVC, Ajax — Опыт работы с использованием языка ...
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Требуется Django разработчик с опытом работы от 4-х лет в сфере веб программирование. Знание Javascript и Python. А так же администрирование Linux сервера. Рейт 10 дол в час.
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