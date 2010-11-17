Требуются опытные в osCommerce программисты

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка95 просмотров
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Требуются опытные в osCommerce программисты для установки на интернет-магазины клиентов модулей с сайта osCommerce-Help.ru.

Чаcто нужна не просто установка, а модификация модулей под специфику клиента или написание новых модулей по нечеткому ~ процентов на 50% ТЗ. Часто речь идет об установке готового магазина.

Модули имеют свою среду установки и стандарт стиля написания.

Просьба обращаться ТОЛЬКО опытным в osCommerce разработчиков.

ICQ: 225341342

email: [email protected]

13 лет назад
oscommerce-help
64 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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