Флеш-программист на игровой проект

Ищется программист для работы на высоконагрузочный проект — новую социальную сеть. В вашем поле деятельности будет написание скриптов на back-end проекта. Что мы ищем в кандидате: — Уверенное знание php, ООП, MVC, Ajax — Опыт работы с использованием языка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно требуется флеш-программист на разработку игры для соц. сети "Вконтакте".
От кандидата требуется:
1. Полная загрузка на месяц.
2. Ответственность.
3. Заинтересованность в долгосрочном сотрудничестве.
4. Готовые наработки, для подобных проектов.
Если у вас есть профессиональный серверный программист, с которым вы бы хотели работать, и который в данный момент свободен, можем обсудить его кандидатуру.
Подробное ТЗ имеется, дизайн готов.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Студия ищет программиста на MODx для реализации новых проектов. Присылайте свои резюме и данные на адрес: [email protected]. Гарантируем интересную работу в молодом коллективе!Закрыт13 лет назад
Работа в офисе, Москва Требования: Знание языков программирования php5, java, ajax Пунктуальность, усидчивость, самообучаемость. на начальном этапе работы требуется тестировать отлаживать проект (все подробности в личке) Зп оговаривается , при хорошей работе будет достойная + премии.Закрыт13 лет назад
Нужен Php программист со знанием zendВеб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Человек, хорошо разбирающийся в API этих двух систем приглашается к сотрудничеству в проекте. Подробности проекта при личном общении. Можно также писать в скайп: barelby, с пометкой Drupl, Joomla.Закрыт13 лет назад
- $2500
Ищутся на удалённую работу на фуллтайм отличные php-кодеры, проживающие в Севастополе. Требования: 2+ года опыта или яркие работы. з/п от $1500 до ... Отпишите с указанием ссылок на проекты, в которых принимали участие, и опишите свой личный вклад в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен программист который работал с данным движком. особенно интересует интеграция шаблонов.Закрыт13 лет назад
Нужен программист на поддержку сайта созданного CMS Catapulta (Дизайн студия Pula). Человек нужен на постоянную поддержку и расширение функционала сайта. Пишите свои предложения по ценам, к примеру сколько стоит месяц поддержки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется Web-программист,по совместительству системный администратор. Основной акцент программирование на Php и работа с базой данных MySQL. Знание основ HTML верстки и умение программировать интерактивные Web-интерфейсы на JavaScript приветствуются. Портфолио присылать на [email protected], в письме обязательно указать контактный ...Закрыт13 лет назад
На постоянную удаленную интересную работу требуется веб-программист. Обязательные требования: - опыт ООП - знание HTML, CSS, JS, PHP, MySQL, Apache - базовый английский (уровень чтения тех документации) - ответственность, порядочность, желание и умение обучаться Приветствуется: - MVC, Zend Framework, Smarty, AJAX, jQuery - ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад