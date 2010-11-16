Требуется Web-программист

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Требуется Web-программист,по совместительству системный администратор.

Основной акцент программирование на Php и работа с базой данных MySQL. Знание основ HTML верстки и умение программировать интерактивные Web-интерфейсы на JavaScript приветствуются.

Портфолио присылать на [email protected], в письме обязательно указать контактный телефон или договорится о собеседовании по номеру 2320901.

13 лет назад
MaksFM
Maks Borzov 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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