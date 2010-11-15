Senior Java Developer

Нужен грамотный и пунктуальный программист на долгосрочную работу. Большое кол-во отзывов , более полу-года на фрилансе , большой опыт работ. Движок DLE. Наличие Skype и голоса. Средний онлайн. Чтобы можно было хотябы раз в день ...