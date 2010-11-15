Java Front End Developer

$1500
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Компания "Домости" приглашает на постоянную работу в харьковский филиал программистов на должность Java Front End Developer. Требования к соискателю:

Опыт разработки веб-приложений не менее двух лет.

Знание Core java, JSF, JavaScript, JQuery, HTML.

Зарплата от 1500 у.е.

Резюме отправлять на [email protected]

Контактное лицо: Денис

Телефон: 068-613-8950

13 лет назад
mkm2
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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