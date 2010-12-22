В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом 1. Требования Обязательные требования: - PHP (ООП) (опыт от 2 лет); - MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД; - технический английский (умение читать документацию и писать); - выделенный интернет. Желательные ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен специалист по работе с DLE
для доработки существующих модулей
исправления ошибок и т.п.
цена оплаты труда по факту работы
- Похожие заказы
- $1440Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен человек - подробно документирующий код в процессе его создания; - без колебаний оформляющий код в соответствии с предоставленным стандартом кодирования; - понимающий основы ООП в PHP; - ответственно подходящий к поставленной задаче; - работающий на результат; - умеющий и желающий ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
В команду нужен флеш аниматор либо человек знающий Uniti 3D. Занимаемся созданием браузерных и социальных игр. Оплата по факту проделанной работы либо постоянная процентная ставка (30%-50%) от чистого дохода игр, которые мы с вами сделаем. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим программист для написания сайта части ТЗ для сайта "Поиск работы", ТЗ заключается в следующем: написание статической части сайта на джумле + простой дизайн сайта. Оплата договорная. Писать на почту [email protected] либо ICQ 431 ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужен php программист для помощи с сайтом на DLE. Знание php, MySQL, JavaScripts, html, css... Написание необходимых модулей, скриптов, поддержка сайта. Оптимизация и продвижение приветствуется. Цена указана за один модуль, скпт или за другу выше ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен грамотный и пунктуальный программист на долгосрочную работу. Большое кол-во отзывов , более полу-года на фрилансе , большой опыт работ. Движок DLE. Наличие Skype и голоса. Средний онлайн. Чтобы можно было хотябы раз в день ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищем опытных разработчкиков грабберов/парсеров. Много источников, цена и качество имеют решающее значение. Пожалуйста, укажите, реальные цены и сроки, готовые примеры (по возможности). Долговременное сотрудничество. Парсинг в формат XLS, данные разбиты по столбцам, примерный формат: Производитель | Модель | ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется программист на Java на поддержку и развитие сайта управления информационной системой (сайт на apache/tomcat)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Здравствуйте, требуется ZF специалист для доработки функционала существующего сайта и создания новых модулей. Требуемые навыки: - хорошее знание php5, ООП - опыт работы с Zend Framework - знание mysql, javascript, ajax, xml - ответственность, внимательность к деталям Краткое описание работы: - есть ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработчик для постоянного сотрудничества. Сайт разработан на joomla. В настоящее время необходима доработка ряда компонентов. Хорошее знание php и mysql. От вас – краткое резюме+опыт работыВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад