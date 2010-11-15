Flash аниматор / Uniti 3D

В компанию SoftLogic Group (*) требуется удаленный PHP разработчик с опытом 1. Требования Обязательные требования: - PHP (ООП) (опыт от 2 лет); - MySQL или прочие сопоставимые по уровню СУБД; - технический английский (умение читать документацию и писать); - выделенный интернет. Желательные ...
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В команду нужен флеш аниматор либо человек знающий Uniti 3D. Занимаемся созданием браузерных и социальных игр. Оплата по факту проделанной работы либо постоянная процентная ставка (30%-50%) от чистого дохода игр, которые мы с вами сделаем.
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