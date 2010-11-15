Flash аниматор / Uniti 3D

В команду нужен флеш аниматор либо человек знающий Uniti 3D. Занимаемся созданием браузерных и социальных игр. Оплата по факту проделанной работы либо постоянная процентная ставка (30%-50%) от чистого дохода игр, которые мы с вами сделаем.

Оставляйте пожалуйста сразу ссылки на ваше портфолио.