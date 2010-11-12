Нужен программист на постоянной основе. Работа 8 часов 5 дней в неделю. Работа на дому - связь по асе, скайпу.

Работа над несколькими существующими порталами по их расширению доработке и т.д.

Требования : PHP4-PHP5 ООП (Объектно-ориентированное программирование) Zend Framework, Smarty, MySQL, JavaScript (Prototype), HTML, CSS. Это основные знания которые должны быть.

Работы много. Сами проекты уже 4 года существуют. Пишите за какую цену готовы работать - переработки конечно оплачиваются отдельно