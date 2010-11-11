Главспец PHP + 2 программиста

Здравствуйте, уважаемые программисты! В команду требуется разработчик JavaScript+PHP+MySQL. Обязанности: Требуется разрабатывать фронтэнд и дорабатывать бэкэнд для сайтов. Требования: 1) JavaScript на отличном уровне; 2) PHP; 3) MySQL. Условия: Постоянная удаленная работа, full-time. Платим 1200$, оплата через wmz. Испытательный срок один месяц. Резюме ...
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Требования: Глубокие знания PHP+MeSQl
Условия работы: Жить проектом, за что потом будете получать бонусы и привилегии, Полный рабочий день
Обязанности: Создание социальной сети (аналог ведущих на рынке). В штате будут также еще 1-2 программиста.
Проект постоянный и в дальнейшем потребуется его сопровождение, доработка и создание новых порталов.
На создание соцсети 3-4 месяца.
Если не уверены в своих возможностях или не представляете как это делать, то просьба не откликаться на вакансию
ЗП - 10000 гривень
Кроме то,ищутся два его помощника ЗП 7000 гривень
Каждый сотрудник будет иметь возможность повышать свой класс и заработную плату
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