Главспец PHP + 2 программиста

Требования: Глубокие знания PHP+MeSQl

Условия работы: Жить проектом, за что потом будете получать бонусы и привилегии, Полный рабочий день

Обязанности: Создание социальной сети (аналог ведущих на рынке). В штате будут также еще 1-2 программиста.

Проект постоянный и в дальнейшем потребуется его сопровождение, доработка и создание новых порталов.

На создание соцсети 3-4 месяца.

Если не уверены в своих возможностях или не представляете как это делать, то просьба не откликаться на вакансию

ЗП - 10000 гривень

Кроме то,ищутся два его помощника ЗП 7000 гривень

Каждый сотрудник будет иметь возможность повышать свой класс и заработную плату