Необходим php программист с опытом работы

Ищу несколько людей со знаниями ,можно поверхностными, руби,асм. с опытом работы в метасплойте. Необходимые знания:яваскрипт,хтмл, пхп нужен программист которому действительно интересно разбираться в скриптах,программах... Комерсы не интересуют!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Опыт работы в сфере разработки сайтов. Знание HTML, PHP, JavaScript, SQL обязательны.
Задача выполнять проекты по техническому заданию (на нашем движке).
З\п возможна как по проектам, так и фиксированная.
Поток работы большой, поэтому интересует постоянное сотрудничество.
Возможна работа в офисе, Киев.
Прошу составить стоимость на разработку следующих проектов (только программной части):
Просьба указать стоимость и сроки, а также планируемый уровень загрузки в часах (в месяц).
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