Требуется программист на NetCat

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка166 просмотров
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Для агентства "Без меж" требуются веб-программисты работающие с NetCat CMS.

Необходимо разрабатывать компоненты (возможно модули) и расширять функционал для NetCat CMS.

Оплата за каждый разработанный модуль либо компонент оговаривается.

Так же за отдельную оплату доработка проектов на разработках агентства.

13 лет назад
adminSL
Андрей 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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