Требуется программист на NetCat

Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам (ASP.NET) c большим опытом разработки коммерческих проектов. Опыт работы с Flex интересен для проекта, но не обязателен. Требования: опыт работы не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для агентства "Без меж" требуются веб-программисты работающие с NetCat CMS.
Необходимо разрабатывать компоненты (возможно модули) и расширять функционал для NetCat CMS.
Оплата за каждый разработанный модуль либо компонент оговаривается.
Так же за отдельную оплату доработка проектов на разработках агентства.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Разыскивается специалист для работы над собственными проектами IP-телефонии на основе Asterisk. ОСОБО приветствуется опыт работы с SMS. Опытный разработчик на Asterisk, желательно знание Jаva, однако возможен и PHP для написания скриптов управления VoIP. Уровень ЗП обсуждается индивидуально. Мы предлагаем удаленную ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1000
Добрый день, уважаемые фрилансеры! Нам в команду требуется web-программист, специализирующийся на разработке интернет-магазинов, в данный момент нужен человек, который ОЧЕНЬ хорошо дружит с DRUPALом, интересуют специалисты с Украины, но рассматриваются и другие регионы. Вот перечень некоторых ...Закрыт12 лет назад
- $1000
Ищу несколько людей со знаниями ,можно поверхностными, руби,асм. с опытом работы в метасплойте. Необходимые знания:яваскрипт,хтмл, пхп нужен программист которому действительно интересно разбираться в скриптах,программах... Комерсы не интересуют!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужен толковый программист со знаниями тонкостей Wordpress. Основные виды работ: - Создание тем из готового html - Создание тем из psd - Создание виджетов - Создание сайтов под ключ Работы много. Требования к исполнителю: - Знать и уметь пользоваться Subversion - Английский язык ...Закрыт13 лет назад
- $250
Требуется помощник для работы с клиентскими сайтами, seo. Требования: - опыт широкого профиля в разработке сайтов (верстка, структура, стили) - базовые знания + опыт в seo - опыт работы с cms, в частности Joomla/Joostina - в целом Задачи: - Регулярная необходимость что-то ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Программист на Ruby on Rails 3 Мы собираем команду для разработки онлайн-сервиса и дальнейшего его развития. У нас собственная идея, проработанная достаточно для начала работы над прототипом, и собственный бюджет. На данный момент в ...Закрыт13 лет назад
Компания ищет программиста JavaScript. Полный рабочий день 10-00 – 19-00 в офисе. Требования к кандидатам: Опыт работы: от 2х лет Глубокое понимание технологий AJAX, Web 2.0 Глубокие знания: JavaScript, XML, стандарты безопасности в разработке web-приложений, Дополнительные навыки: вёрстка HTML/CSS, Обязательно знание ...Закрыт13 лет назад
- $700
Интернет-компании требуется программист для работы над сайтами компании и разработки веб-приложений. Полный цикл работ: от обсуждения задания и составления ТЗ, до тестирования и управления работой других программистов в команде. Полный рабочий день - 9 часов \ 5 ...Закрыт13 лет назад
Территориальное агентство развития предпринимательства ЮЗАО г.Москвы приглашает к сотрудничеству программистов и веб-студии. Область сотрудничества-совместная реализация заказов от предпринимателей на вэб-услуги (подготовка сайтов, интеграция бизнеса в платежных системах, различные виды отчетности через интернет и т.д.). ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад