Требуются программисты (ASP.NET)

Компания BartSoft Inc. (www.bartsoft.com), успешно работающая на рынке 13 лет, предлагает удаленную работу программистам (ASP.NET) c большим опытом разработки коммерческих проектов. Опыт работы с Flex интересен для проекта, но не обязателен. Требования: опыт работы не менее 2 лет, солидное портфолио, наличие свободного выхода в интернет, хороший технический английский, порядочность, надежность, высокий уровень профессионализма.

Просьба присылать следующую информацию: резюме, портфолио (или линки работ) и рейт оплаты труда в час по адресу: jobs2006(at)bartsoft.com