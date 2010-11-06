ASP / .net программист

$700
Веб-программированиеЗакрытнет заявок167 просмотров
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Интернет-компании требуется программист для работы над сайтами компании и разработки веб-приложений.

Полный цикл работ: от обсуждения задания и составления ТЗ, до тестирования и управления работой других программистов в команде.

Полный рабочий день - 9 часов \ 5 дней в неделю, оплачиваемый отпуск.

Требования:

- Отличное знание классического ASP и ASP.net, PHP

- опыт разработки MSSQL, MySQL бд

- Знание Java, Ajax, HTML,XML, CSS

- Значительный опыт создания сайтов, веб-приложений (2-3 года)

- Желательны навыки администрирования вин серверов

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Спасибо

13 лет назад
dmitri1
51 годСША
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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