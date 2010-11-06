ASP / .net программист

В чешскую компанию ищется удаленный php-программист на постоянной основе. Работа в долгоиграющих проектах. Требуемый набор знаний и умений: ООП, PHP/MySQL, умение работать и поддерживать код в команде, шаблонизаторы, браузерный JavaScript, Ajax, HTML, CSS, основы верстки, контроль версий, SVN, багтрекинг, основы настройки apache, nginx, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-компании требуется программист для работы над сайтами компании и разработки веб-приложений.
Полный цикл работ: от обсуждения задания и составления ТЗ, до тестирования и управления работой других программистов в команде.
Полный рабочий день - 9 часов \ 5 дней в неделю, оплачиваемый отпуск.
Требования:
- Отличное знание классического ASP и ASP.net, PHP
- опыт разработки MSSQL, MySQL бд
- Знание Java, Ajax, HTML,XML, CSS
- Значительный опыт создания сайтов, веб-приложений (2-3 года)
- Желательны навыки администрирования вин серверов
Можно в ЛС оставлять сообщения.
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