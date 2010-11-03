Требуется ASP.NET-программист

Нужен программист на два проекта. Один проект на собственной CMS. А один сайт на Joomla. Требования к знаниям: - Уверенное знание PHP (обязательно знание особенностей и умение работать как с PHP4, так и с PHP5). - Умение писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для работы в startup-проекте ищется квалифицированный ASP.NET-программист, который:
1) Знает C# 3.0 в совершенстве
2) Понимает принципы ООП и паттерны объектно-ориентированного проектирования.
3) Понимает принципы работы и внутреннее устройство .NET Framework
4) Знает классические алгоритмы и структуры данных.
Помимо этого, от кандидата требуется, чтобы он находился территориально в Москве или МО, а также был молод, любознателен и энергичен :-)
Резюме в свободной форме присылайте на [email protected]
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