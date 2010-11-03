Требуется разработчик под CMS Drupal 6

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
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Срочно! На постоянную работу.

З/П - 1000$

Требуемые навыки :

Отличное знание Drupal

PHP программирование под Drupal (модификация модулей, views, nodes, forms)

Опыт работы с модулями реализующими Rss и рассылку почты

Темизация Drupal

Темизация Cистемы Меню Drupal

Знание устройства поиска Drupal и умение привязывать к различным online системам поиска (Acquia Search)

Опыт работы с i18n (Разработка многоязычных сайтов)

Контакты:

Skype:dmitrii-aka-freemind

Drupal
13 лет назад
vvleff
88 летИталия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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