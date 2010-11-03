Программист, верстальщик

Требуется специалист по AS с опытом работы с POST запросами. Подробнее обращайтесь в ICQ 640 435 348(рабочее время).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет, ищу человека разбирающегося в современном веб-программировании, верстке, jquery, AJAX.
Предполагаю сотрудничество по реализовываемым мною проектам в програмной части.
Расчитываю на адекватные цены, ответственность, внимание к мелочам/деталям.
Будет личное общение, телефон, поэтому желательно Брест (Беларусь) или рядом.
Не отрицаю удаленки.
Господа, с бюджетам от 1000 за сайт, с почасовой оплатой от 15$ и т.д. - проходим мимо.
Давайте адекватно оценивать возможности местного рынка.
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