PHP-программист

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Обязанности:

* Разработка программного обеспечения интернет-сайтов

* Поддержание серверов и системной статистики

* Написание новых сервисов и скриптов

* Поддержание работоспособности серверов и сайтов

* SEO-Оптимизация

Требования:

* Возраст от 20 лет

* Высшее образование - техническое / студенты старших курсов

* Технический английский

* Опыт работы в аналогичной должности от 1года

* Знание php, html, MySQL, CSS; желательно - CVS/SVN/GIT, Phototype, CakePHP

Условия:

* Стабильная компания

* Отличный коллектив

* Заработная плата своевременно, от 40 - 45 т.р.

* Испытательный срок 3 мес.

* Соц. гарантии

* Оформление по ТК РФ

PHP
13 лет назад
U_nitex
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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