Ищу программиста php, mysql, javascript, jquery

Нужен постоянный программист с вышеуказанными знаниями.

Работы всегда много и загрузка будет по полной, поэтому хочется найти человека который бы был согласен работать на 1 человека ( типа на постояннку). Можно поставить оклад минимальный, а остальное будет выдаваться после сдачи очередного проекта.

Еще раз повторюсь – требуется человек который будет работать исключительно на меня и не разрываться между заказчиками. ЗП 8 т.р.(номинальная-будем обговаривать индивдуально, возможно этого мало) + бонусы за выполнение проекта ~70% к ЗП, за качественное выполнение ~20%, выполнение в срок ~40%. бонусы еще можно добавить

Супер мега познаний в программинге не нужно – сложных систем и сервисов писать не нужно.

Важное: нужно постоянно быть в сети и на связи, ежедневно работать нужно 9 часов (диапозон выбираете сами) – фелонить и просто так получать ЗП не получится. Перед созданием сайта пишите план работ ( своих) исходя из поставленного ТЗ мною. Ежедневные и еженедельные отчеты о проделанной работе с ведением статистике сколько времени было потрачено на каждый процесс.