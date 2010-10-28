Ищу программиста php, mysql, javascript, jquery

Компании (belvg.com) требуются php программисты в офис. Уверенные знания PHP, MySQL, JS, etc. Опыт работы обязателен, студенты - только заочной формы обучения. Офис 5 минут от ст м Молодежная. ЗП по результатам собеседования. Ждем ваше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен постоянный программист с вышеуказанными знаниями.
Работы всегда много и загрузка будет по полной, поэтому хочется найти человека который бы был согласен работать на 1 человека ( типа на постояннку). Можно поставить оклад минимальный, а остальное будет выдаваться после сдачи очередного проекта.
Еще раз повторюсь – требуется человек который будет работать исключительно на меня и не разрываться между заказчиками. ЗП 8 т.р.(номинальная-будем обговаривать индивдуально, возможно этого мало) + бонусы за выполнение проекта ~70% к ЗП, за качественное выполнение ~20%, выполнение в срок ~40%. бонусы еще можно добавить
Супер мега познаний в программинге не нужно – сложных систем и сервисов писать не нужно.
Важное: нужно постоянно быть в сети и на связи, ежедневно работать нужно 9 часов (диапозон выбираете сами) – фелонить и просто так получать ЗП не получится. Перед созданием сайта пишите план работ ( своих) исходя из поставленного ТЗ мною. Ежедневные и еженедельные отчеты о проделанной работе с ведением статистике сколько времени было потрачено на каждый процесс.
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