PHP программист (Минск)

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Компании (belvg.com) требуются php программисты в офис.

Уверенные знания PHP, MySQL, JS, etc. Опыт работы обязателен, студенты - только заочной формы обучения. Офис 5 минут от ст м Молодежная. ЗП по результатам собеседования.

Ждем ваше резюме с примерами работ или кода на [email protected]

PHP
13 лет назад
PointIn
Игорь 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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