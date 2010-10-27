Нужен флешер для работы с видеоплеером.

Нужен профессиональный вебразработчик. Задачи в рамках одного проекта, но разные. Вот например нужно будет реализовать такую партнерскую программу для нашего сервиса: http://dl.dropbox.com/u/1505690/ff/partnrk%20%282%29.doc Так же на ваши плечи ляжет разработка нашего сайта, разработка каких-то частей нашего сервиса ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
Action Sсript 3, Flash/Flex-программирование на высоком уровне.
Кандитаты только Москва.
Иногда надо будет встречаться для обсуждения деталей.
Оплата фикс по договорённости.
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