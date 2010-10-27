Требуется веб-программист

Ищем разработчика в команду, если за плечами меньше двух игровых проектов, ваши шансы значительно уменьшаются. От вас ждем 1) ожидания по з/п (за месяц или за час) 2) свободность/занятось (сколько сможете уделять нам времени) Всем приятного дня !!!