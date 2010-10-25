Студия интернет-проектов «Про Веб» приглашает в cвой творческий коллектив на постоянную работу ответственного и исполнительного программиста-PHP. Работа в комфортабельном офисе в центре города, возможен вариант работы удаленно и/или по совместительству. Требования: - опыт работы от 2 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В поисках программиста.
Условия работы:
Постоянный поток клиентов 1-5 в месяц. Проекты разные от сайтов визиток до порталов.
Оплата за каждый проект отдельно. Оплата высокая. Работа удаленная.
Требования:
Системы UMICMS, Битрикс, Джумбла, Ворд Пресс.
Знание верстки.
Азы флеш программирования, будут плюсом.
Ищу человека на долговременное сотрудничество. Работаю с предоплатой.
В заявке укажите с какими системами работаете, среднюю стоимость и срок интернет магазина, с версткой.
- Похожие заказы
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Ищем разработчика в команду, если за плечами меньше двух игровых проектов, ваши шансы значительно уменьшаются. От вас ждем 1) ожидания по з/п (за месяц или за час) 2) свободность/занятось (сколько сможете уделять нам времени) Всем приятного дня !!!Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Ищутся на удалённую работу php-кодеры, проживающие в Севастополе. Интересует 2+ года опыта или яркие работы. з/п от $500 до ... напишите свой опыт с пхп, примеры работВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется программист для постоянной работы над проектами. Основные качества, вменяемость, адекватность, способность, в сети не менее 6 часов в день. ОТ вас ваша желаемая з/п и примеры работ.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Интернет-подразделению крупной коммуникационной компании требуется PHP программист для работы в офисе компании в Киеве. Опыт работы и портфолио от 10 качественных сайтов обязательны. Зарплата по результатам собеседования. Обязанности: • Установка CMS • Написание отдельных модулей на PHP • Доработка ранее созданным ...Закрыт13 лет назад
Для постоянной удалённой работы требуется разработчик PHP+MySQL. Необходима способность быстро разобраться в чужом коде (CMS – самописная, код плохой). Желателен опыт: - работы с сайтами, взаимодействующие со сторонними сервисами через их API; - работы с ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
PHP программист, удаленно. Нужно довести до ума начатый проект. Проект на mediawiki+postgresql. Есть ряд заданий по улучшению функционала. Оплата поэтапно по договоренности. Работы на 1-2 месяца. Критично иметь скайп с микрофоном и быть в онлайне в течении дня по МСК. Оплата порядка ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Предлагаем удаленную работу программистам над основной функциональностью нового перспективного проекта в русле современных тенденций Web 2.0 и Social Network (+Aggregation). Требования. Опыт успешного проектирования и разработки коммерческого ПО :: Владение в совершенстве одним из инструментов -- ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, укажите , пожалуйста, ваши цены на разработку flash, расположенном на сайте http://osc4.template-help.com/drupal_28963/?q=node . Перспектива постоянного сотрудничества.Закрыт13 лет назад
На постоянную работу требуется PHP-программист. Основные требования: - Хорошее знание PHP/MySQL - Средние и выше среднего знание HTML/CSS/JavaScript - Знание Drupal(навыки работы с другими CMS приветствуются) Мы предлагаем: - Работа в офисе в центре города - Достойная оплата труда(по результатам собеседования) - ...Закрыт13 лет назад