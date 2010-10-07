Существует товар с описанием и фото. Требуется переписать текст-описание, найти больше фотографий в сети, по возможности видео (не обязательно), подобрать похожие товары из имеющихся в каталоге. Всего 1500 товаров. Работу можно делить по этапам. Пишите цену за единицу товара. ...
- Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
В поисках веб мастера на небольшую задачу. Существует готовый сайт на самопиской cms, требуется сменить изображение в шапке и телефон. Сайт есть в архиве, поднять его нужно на хосте. Задача максимум на пару дней. Пишите стоимость и срок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интернет магазин: 1. Обязательно на UMICMS. 2. Выгрузка товаров в формате csv. 3. Карточка товара, показывать товары схожие по цене и названию. 4. Корзина, показывать товары покупаемые с выбранным товаром, пересчитывать стоимость в зависимости от способа доставки и кол-ва ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть макет в psd. Нужно его сверстать и натянуть на джумба или ворд пресс. 1. Контентовые страницы. 2. Форма обратной связи. 3. Список туров (принцип новостной ленты).Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
В поисках дизайнера для квартального календаря. Направляйте примеры работ на web-regina собака rambler.ruВерстка полиграфии17 заявокЗакрыт13 лет назад
В поисках программиста. Условия работы: Постоянный поток клиентов 1-5 в месяц. Проекты разные от сайтов визиток до порталов. Оплата за каждый проект отдельно. Оплата высокая. Работа удаленная. Требования: Системы UMICMS, Битрикс, Джумбла, Ворд Пресс. Знание верстки. Азы флеш программирования, будут плюсом. Ищу ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Специалист на СЕО, тематика проектов: 1. сексшоп 2. спортивные товары 3. товары из пластика Варианты сотрудничества: 1. Оплата за достигнутые позиции 2. Минимальная абонентская плата + оплата за достигнутые позиции (этот вариант при наличии хорошего портфолио) Пишите заявки сюда. Свяжусь со всеми.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Прикладывайте примеры презентаций. Планируется 15-20 страниц. Весь текст и изображения есть. Указывайте стоимость и сроки, основной критерий выбора примеры работ.Презентации1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Есть макет собранный из разных тимплейтов, требуется нарисовать его в psd. 1. Главная страница 2. Текстовая страница 3. Страница со списком туров 4. Описание тура Макет по запросу.Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужен контент менеджер для наполнения сайта текстом. Объем около 300 страниц.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $20
Натянуть сверстанный макет на Ворд прессВеб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад