web-regina

Ирина Иванова web-regina

 
37 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Контент-менеджмент

    Существует товар с описанием и фото. Требуется переписать текст-описание, найти больше фотографий в сети, по возможности видео (не обязательно), подобрать похожие товары из имеющихся в каталоге. Всего 1500 товаров. Работу можно делить по этапам. Пишите цену за единицу товара. ...

    Наполнение сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сменить изображение в шапке и телефон

    В поисках веб мастера на небольшую задачу. Существует готовый сайт на самопиской cms, требуется сменить изображение в шапке и телефон. Сайт есть в архиве, поднять его нужно на хосте. Задача максимум на пару дней. Пишите стоимость и срок.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Интернет магазин на UMI CMS

    Интернет магазин: 1. Обязательно на UMICMS. 2. Выгрузка товаров в формате csv. 3. Карточка товара, показывать товары схожие по цене и названию. 4. Корзина, показывать товары покупаемые с выбранным товаром, пересчитывать стоимость в зависимости от способа доставки и кол-ва ...

    Форма обратной связиКарточки товаров
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Работа на джумла или вордпресс

    $50

    Есть макет в psd. Нужно его сверстать и натянуть на джумба или ворд пресс. 1. Контентовые страницы. 2. Форма обратной связи. 3. Список туров (принцип новостной ленты).

    WordPressJoomlaФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Программист

    В поисках программиста. Условия работы: Постоянный поток клиентов 1-5 в месяц. Проекты разные от сайтов визиток до порталов. Оплата за каждый проект отдельно. Оплата высокая. Работа удаленная. Требования: Системы UMICMS, Битрикс, Джумбла, Ворд Пресс. Знание верстки. Азы флеш программирования, будут плюсом. Ищу ...

    Битрикс
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен СЕО на несколько проектов

    Специалист на СЕО, тематика проектов: 1. сексшоп 2. спортивные товары 3. товары из пластика Варианты сотрудничества: 1. Оплата за достигнутые позиции 2. Минимальная абонентская плата + оплата за достигнутые позиции (этот вариант при наличии хорошего портфолио) Пишите заявки сюда. Свяжусь со всеми.

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Презентация в ПДФ или Повер Поинт

    Прикладывайте примеры презентаций. Планируется 15-20 страниц. Весь текст и изображения есть. Указывайте стоимость и сроки, основной критерий выбора примеры работ.

    Презентации1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать темплейт

    $50

    Есть макет собранный из разных тимплейтов, требуется нарисовать его в psd. 1. Главная страница 2. Текстовая страница 3. Страница со списком туров 4. Описание тура Макет по запросу.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Lovegirlro
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
год назад
$20
2 балла
10 лет назад
Презентация в ПДФ или Повер Поинт
Не рекомендую!
Очень странная работа получилась. Договоренности были таковы. Росина делает 1-2страницы, после их утверждения делается предоплата в 50%. Далее дорабатывается вся презентация и по итогам оплата 50%. Росина сделав 2 страницы, попросила 100% оплату, я естественно отказала, потому что нельзя делать 100% предоплату. На, что Росина отказалась сотрудничать, а я потеряла время. Не стала ставить отрицательный отзыв, хотя следовало бы.
Ответный отзыв
Artrez
Артём 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
$20
10 баллов
13 лет назад
Сменить изображение в шапке и телефон
От работы с заказчиком получил массу удовольствия! Чёткие инструкции, понимание сути дела, понятные задание! Заказчик не ловит жупавля в небе, а чётко знает, что ему нужно! Всегда рад сработаться снова!
Хорошо сработались. Выполнил как казалось не посильную работу. Маленький проектик вырос до крупного интернет магазина.
Ответный отзыв
web-maker
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Работа на джумла или вордпресс
Сотрудничеством доволен, надеюсь на его продолжение. Четко ставит задачу, своевременная оплата. Рекомендую!
Очень быстро, не дорого. Консультировал по всем вопросам. Рекомендую.
Ответный отзыв