web-regina

Очень странная работа получилась. Договоренности были таковы. Росина делает 1-2страницы, после их утверждения делается предоплата в 50%. Далее дорабатывается вся презентация и по итогам оплата 50%. Росина сделав 2 страницы, попросила 100% оплату, я естественно отказала, потому что нельзя делать 100% предоплату. На, что Росина отказалась сотрудничать, а я потеряла время. Не стала ставить отрицательный отзыв, хотя следовало бы.