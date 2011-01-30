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Контент-менеджмент
Существует товар с описанием и фото.
Требуется переписать текст-описание, найти больше фотографий в сети, по возможности видео (не обязательно), подобрать похожие товары из имеющихся в каталоге.
Всего 1500 товаров.
Работу можно делить по этапам.
Пишите цену за единицу товара. И примерный срок за весь объем.
Тема товара Секс Шоп.
Заявки фрилансеров
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