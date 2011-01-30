Контент-менеджмент

Существует товар с описанием и фото.

Требуется переписать текст-описание, найти больше фотографий в сети, по возможности видео (не обязательно), подобрать похожие товары из имеющихся в каталоге.

Всего 1500 товаров.

Работу можно делить по этапам.

Пишите цену за единицу товара. И примерный срок за весь объем.

Тема товара Секс Шоп.