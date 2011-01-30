Контент-менеджмент

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт17 заявок452 просмотра

Существует товар с описанием и фото.

Требуется переписать текст-описание, найти больше фотографий в сети, по возможности видео (не обязательно), подобрать похожие товары из имеющихся в каталоге.

Всего 1500 товаров.

Работу можно делить по этапам.

Пишите цену за единицу товара. И примерный срок за весь объем.

Тема товара Секс Шоп.

14 лет назад
web-regina
Ирина 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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