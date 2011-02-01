Оформить Excel каталог товаров.

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен6 заявок289 просмотров

Каталог продукции

http://www.ugk74.ru/products

Нужно сформировать Excel документ по определённым правилам и шаблону.

Каталог продукции в Excel виде для импорта в портал http://www.pulscen.ru/

Оплата Яндекс Деньги

14 лет назад
maksmak
41 год
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена на требуемом уровне в срок и по самой выгодной цене!. Буду обращаться
Четкие требования и своевременная оплата. Спасибо! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

LMV
49 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад