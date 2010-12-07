maksmak

Кондауров maksmak

 
39 летРоссия/Магнитогорск
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Менеджер проектов

Аккаунт на другом сервисе: free-lance.ru/users/MaksMak

  • Битрикс - Малый бизнес / Вёрстка / Натяжка / 1С

    $1000

    Требуется активная разработка типичной битрикс функциональности интернет магазина. Готовый дизайн в PSD Робокасса, интграция с соц. сетями, интеграция с 1С, полная кроссбаузерность. С нашей стороны понятные ТЗ, детальные макеты, минимум доработок, сжатые сроки, контент-менеджмент, детальная ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • XHtml вёрстка и интеграция hostCMS.

    $1000

    Приветствую! Имеем более 30 PSD макетов дизайна корпоративного сайта (портала) www.maxkondaurov.com/uralomega/allmakets.rar 1. Вёрстка (30-40 макетов) W3C Valid XHTML/CSS Cross-Browser Compatible XHTML Optimized for Size &amp; Load Speed Search Engine Optimized 2. Интеграция с HOST CMS - Сайт разрабатывается для двух языков RU/EN. - ...

    HTMLCSS
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработки сайта на Drupal 7. Работа в онлайн/icq.

    $50

    1. Добавить Nivo Slider по мануалу на http://www.drupal.ru/node/49582 (в том же виде) Здесь magnitkatravel.ru Установить слайдер, в первую и вторую колонку, а в третьей колонке будет форма "вконтакте" Конетнт для салайдера брать из типа контента "туры" установить ...

    DrupalФорма обратной связи
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка городского портала на Drupal 7 по ТЗ.

    $100

    1. http://magnitkatravel.ru/tours Добавить Nivo Slider по мануалу на http://www.drupal.ru/node/49582 (в том же виде) Конетнт для салайдера брать из типа контента "туры" установить доп. возможность загружать слайды и включать слайдер для определённого тура. Указывать пользователей которым доступна функция. Слайдер ...

    DrupalФорма обратной связи
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анкета для Wordpress

    $50

    Страница анкета Для отправки на Email администратора + фотография. Движок WordPress, как вариант в виде модуля. Информация в файле Хороший внешний вид, в стиле сайта www.sunki.ru

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оформить Excel каталог товаров.

    Каталог продукции http://www.ugk74.ru/products Нужно сформировать Excel документ по определённым правилам и шаблону. Каталог продукции в Excel виде для импорта в портал http://www.pulscen.ru/ Оплата Яндекс Деньги

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Геозависимые запросы, топ 10 и топ 3.

    Добрый вечер. Сайт (ugk74.ru) Тиц 20. Сайт по основным ключам находится в топ 1 - топ 5. Перечень геоЗависимых ключевых фраз, по которым требуется продвижение Сайта Заказчика в ТОП 10: кирпич цена кирпич облицовочный кирпич Челябинск кирпич строительный красный кирпич производство кирпича кирпич полнотелый кирпич ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Drupal 7. Эксперименты. Настройка шаблона. Консул.

    Привет Ищу хорошего специалиста по Drupal, имею пару сайтов на этой CMS. Новый сайт создан на Drupal 7, с бесплатным шаблоном, требуется помощь в настройке устранение некоторых глюков по мелочам. Буду работать постоянно по чуть чуть, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение по ВЧ

    Привет Проект не сиюминутный, нужно определить приблизительный бюджет, понять рыночную стоимость услуг. Затем я составлю коммерческое предложение клиенту, если понравится веберу исполнителя. Сайт http://uralomega.ru Основные ВЧ ключи "дробилка" "грохот" и тройка СЧ запросов. Спасибо ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести сайт / Рабочий бэкап

    $50

    Создать клон сайта (онлайн бэкап) в рамках хостинга. Разместить на субдомен или в подкатегорию хоста. Желательно использовать единую бд, не клонировать бд. Консультации.. Сайт не крупный, самописный, разработчик не знаком где прописывается база не знаю. Нужна ...

    cPanel
    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • WP 3.1. Проблемы со сложным премиум шаблоном.

    $50

    WP 3.1. Премиум шаблон для WP 3.1 от Themeforest http://themeforest.net/item/sidelined-a-flexible-modular-wordpress-3-theme/121219 Локализован и установлен на хостинг. Не работает функционал SHORTCODES, не активируются коды. Нужно решение конкретной проблемы, консультации по донастройке, и другие задачи в рамках шаблона. Пожалуйста будьте заранее ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Анкета для Wordpress
Приятный в общении заказчик. Задание поставлено конкретно, оплата не заставила себя ждать. Буду рад помочь в будущем.
Замечательный исполнитель с чувством стиля и дизайна. Выполнил задание лучшим из возможных решений! Рекомендуем http://o2promo.ru
Ответный отзыв
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Оформить Excel каталог товаров.
Четкие требования и своевременная оплата. Спасибо! Рекомендую!
Работа выполнена на требуемом уровне в срок и по самой выгодной цене!. Буду обращаться
Ответный отзыв