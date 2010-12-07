Требуется активная разработка типичной битрикс функциональности интернет магазина. Готовый дизайн в PSD Робокасса, интграция с соц. сетями, интеграция с 1С, полная кроссбаузерность. С нашей стороны понятные ТЗ, детальные макеты, минимум доработок, сжатые сроки, контент-менеджмент, детальная ...
Аккаунт на другом сервисе: free-lance.ru/users/MaksMak
- $1000Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Приветствую! Имеем более 30 PSD макетов дизайна корпоративного сайта (портала) www.maxkondaurov.com/uralomega/allmakets.rar 1. Вёрстка (30-40 макетов) W3C Valid XHTML/CSS Cross-Browser Compatible XHTML Optimized for Size & Load Speed Search Engine Optimized 2. Интеграция с HOST CMS - Сайт разрабатывается для двух языков RU/EN. - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
1. Добавить Nivo Slider по мануалу на http://www.drupal.ru/node/49582 (в том же виде) Здесь magnitkatravel.ru Установить слайдер, в первую и вторую колонку, а в третьей колонке будет форма "вконтакте" Конетнт для салайдера брать из типа контента "туры" установить ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
1. http://magnitkatravel.ru/tours Добавить Nivo Slider по мануалу на http://www.drupal.ru/node/49582 (в том же виде) Конетнт для салайдера брать из типа контента "туры" установить доп. возможность загружать слайды и включать слайдер для определённого тура. Указывать пользователей которым доступна функция. Слайдер ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Страница анкета Для отправки на Email администратора + фотография. Движок WordPress, как вариант в виде модуля. Информация в файле Хороший внешний вид, в стиле сайта www.sunki.ruСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен13 лет назад
Каталог продукции http://www.ugk74.ru/products Нужно сформировать Excel документ по определённым правилам и шаблону. Каталог продукции в Excel виде для импорта в портал http://www.pulscen.ru/ Оплата Яндекс ДеньгиНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый вечер. Сайт (ugk74.ru) Тиц 20. Сайт по основным ключам находится в топ 1 - топ 5. Перечень геоЗависимых ключевых фраз, по которым требуется продвижение Сайта Заказчика в ТОП 10: кирпич цена кирпич облицовочный кирпич Челябинск кирпич строительный красный кирпич производство кирпича кирпич полнотелый кирпич ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Привет Ищу хорошего специалиста по Drupal, имею пару сайтов на этой CMS. Новый сайт создан на Drupal 7, с бесплатным шаблоном, требуется помощь в настройке устранение некоторых глюков по мелочам. Буду работать постоянно по чуть чуть, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Привет Проект не сиюминутный, нужно определить приблизительный бюджет, понять рыночную стоимость услуг. Затем я составлю коммерческое предложение клиенту, если понравится веберу исполнителя. Сайт http://uralomega.ru Основные ВЧ ключи "дробилка" "грохот" и тройка СЧ запросов. Спасибо ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $50
Создать клон сайта (онлайн бэкап) в рамках хостинга. Разместить на субдомен или в подкатегорию хоста. Желательно использовать единую бд, не клонировать бд. Консультации.. Сайт не крупный, самописный, разработчик не знаком где прописывается база не знаю. Нужна ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
WP 3.1. Премиум шаблон для WP 3.1 от Themeforest http://themeforest.net/item/sidelined-a-flexible-modular-wordpress-3-theme/121219 Локализован и установлен на хостинг. Не работает функционал SHORTCODES, не активируются коды. Нужно решение конкретной проблемы, консультации по донастройке, и другие задачи в рамках шаблона. Пожалуйста будьте заранее ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад