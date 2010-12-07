1. Добавить Nivo Slider по мануалу на http://www.drupal.ru/node/49582 (в том же виде) Здесь magnitkatravel.ru Установить слайдер, в первую и вторую колонку, а в третьей колонке будет форма "вконтакте" Конетнт для салайдера брать из типа контента "туры" установить ...