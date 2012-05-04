Александр Завьялов MrSamoMrSamo
Услуги:
- Парсеры/грабберы в связке PHP+cURL
- Компоненты, модули, плагины для CMS: Joomla 1.5, ShopScript, VamShop, SimpleCMS, Amiro и др.
- Скрипты импорта/экспорта в разные CMS из любого формата данных (TXT, XML, CSV)
- Внесение изменений и дополнений в чужой код, в готовые CMS системы
- Формы обратной связи любой степени сложности
- Калькуляторы (доставки, расстояния, кредита, монтажа и др.)
- Информеры
- Конвертеры баз данных
- Создание сайтов-визиток
- и другие PHP, JS, AJAX скрипты в связке с MySQL (пишите, уточняйте, с удовольствием побеседую)
Образование: высшее, инженер по специальности "Информационные системы и технологии".
Языки программирования: PHP, JavaScript, C#
Технологии: HTML, xHTML, CSS, jQuery, AJAX
Пакеты работы с графикой: Adobe PhotoShop
Схема работы:
1. Предоплата, я работаю на вашем сервере.
2. Я работаю на своем сервере, где вы тестируете продукт, если вас все устраивает - оплачиваете работу, я отдаю исходники/устанавливаю скрипты на ваш сервер.
График работы:
1. Будни - с 12 до 22 МСК с перерывами доступен в ICQ
2. Выходные - по договоренности
Оплата:
Принимаю WM, не брезгую Я.Д., довольствуюсь переводами на карточку АльфаБанка через систему АльфаКлик.
Остальное - по договоренности.
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