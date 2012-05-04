Парсеры/граберры на PHP+cURL, дополнения для CMS, любые скрипты на PHP+JS

Услуги:

- Парсеры/грабберы в связке PHP+cURL

- Компоненты, модули, плагины для CMS: Joomla 1.5, ShopScript, VamShop, SimpleCMS, Amiro и др.

- Скрипты импорта/экспорта в разные CMS из любого формата данных (TXT, XML, CSV)

- Внесение изменений и дополнений в чужой код, в готовые CMS системы

- Формы обратной связи любой степени сложности

- Калькуляторы (доставки, расстояния, кредита, монтажа и др.)

- Информеры

- Конвертеры баз данных

- Создание сайтов-визиток

- и другие PHP, JS, AJAX скрипты в связке с MySQL (пишите, уточняйте, с удовольствием побеседую)

Образование: высшее, инженер по специальности "Информационные системы и технологии".

Языки программирования: PHP, JavaScript, C#

Технологии: HTML, xHTML, CSS, jQuery, AJAX

Пакеты работы с графикой: Adobe PhotoShop

Схема работы:

1. Предоплата, я работаю на вашем сервере.

2. Я работаю на своем сервере, где вы тестируете продукт, если вас все устраивает - оплачиваете работу, я отдаю исходники/устанавливаю скрипты на ваш сервер.

График работы:

1. Будни - с 12 до 22 МСК с перерывами доступен в ICQ

2. Выходные - по договоренности

Оплата:

Принимаю WM, не брезгую Я.Д., довольствуюсь переводами на карточку АльфаБанка через систему АльфаКлик.

Остальное - по договоренности.