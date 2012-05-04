MrSamo

Александр Завьялов MrSamo

 
34 годаРоссия/Нижний Тагил
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Парсеры/граберры на PHP+cURL, дополнения для CMS, любые скрипты на PHP+JS

Услуги:

- Парсеры/грабберы в связке PHP+cURL

- Компоненты, модули, плагины для CMS: Joomla 1.5, ShopScript, VamShop, SimpleCMS, Amiro и др.

- Скрипты импорта/экспорта в разные CMS из любого формата данных (TXT, XML, CSV)

- Внесение изменений и дополнений в чужой код, в готовые CMS системы

- Формы обратной связи любой степени сложности

- Калькуляторы (доставки, расстояния, кредита, монтажа и др.)

- Информеры

- Конвертеры баз данных

- Создание сайтов-визиток

- и другие PHP, JS, AJAX скрипты в связке с MySQL (пишите, уточняйте, с удовольствием побеседую)

Образование: высшее, инженер по специальности "Информационные системы и технологии".

Языки программирования: PHP, JavaScript, C#

Технологии: HTML, xHTML, CSS, jQuery, AJAX

Пакеты работы с графикой: Adobe PhotoShop

Схема работы:

1. Предоплата, я работаю на вашем сервере.

2. Я работаю на своем сервере, где вы тестируете продукт, если вас все устраивает - оплачиваете работу, я отдаю исходники/устанавливаю скрипты на ваш сервер.

График работы:

1. Будни - с 12 до 22 МСК с перерывами доступен в ICQ

2. Выходные - по договоренности

Оплата:

Принимаю WM, не брезгую Я.Д., довольствуюсь переводами на карточку АльфаБанка через систему АльфаКлик.

Остальное - по договоренности.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomlajQueryAjax
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Отзывы заказчиков
fat
36 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
PHP-скрипт ресайза картинок и наложение watermark
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
percar
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Скрипт для Wordpress
Хорошо написал
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
percar
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Скрипт-планировщик для Wordpress
Человек написал скрипт в соответствии с заданием и в те сроки, в которые обещал это сделать. После тестирования я заказал новый скрипт. Всё ок.
Добропорядочный заказчик. Задание поставлено конкретно, нюансы объяснены. С оплатой проблем не возникло. Буду рад помочь Илье в будущих проектах.
Ответный отзыв
Web-Direktor
Дмитрий 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$220
10 баллов
12 лет назад
Создать модуль подбора товара по характеристикам.
Александр прекрасно справился с расширением функционала Joomla. Спасибо!
Отличный заказчик, работаем не первый раз. Уверен, не последний :)
Ответный отзыв
naminger
39 летНидерланды
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Мелкие правки проекта на Symfony
Все было сделано профессионально и в срок. Спасибо. Рекомендую!
Хороший заказчик. Задание поставлено четко, нужная информация оперативно сообщена. С оплатой никаких проблем. Буду рад помочь в будущих проектах.
Ответный отзыв