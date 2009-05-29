Rational Rose. Модель мини-АТС.

$20
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Закрыт3 заявки349 просмотров

Доброе время суток.

Требуется разработать средствами Rational Rose модель программного обеспечения встроенного микропроцессора учрежденческой мини-АТС (автоматической телефонной станции). Задание из лабораторных работ института, требуемый уровень работы должен быть ясен.

Сроки - 2-3 дня.

Жду предложений по оплате.

16 лет назад
MrSamo
36 лет
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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