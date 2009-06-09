Поставить скрипт на сайт

$10
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Завершен6 заявок162 просмотра

Добрый всем!

Нужно поставить готовый скрипт на сайт.

http://lasto.com/shop/woodpecker.html

Работы на 10 минут, если не меньше.

Скрипт конечно же вышлю.

Пишите ваша цена, срок тоже пишите.

Лучше сделать сегодня конечно.

16 лет назад
kovigor
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Сделано все быстро! Рекомендую!
Было весьма приятно сотрудничать с Андреем. Предоставил все необходимые данные для работы. С оплатой тоже все Ок. Готов оказать такому заказчику посильную помощь и в будущем.

Заявки фрилансеров

SergeyBoiko
Сергей 
45 лет
20 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад

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