Научите меня управлять IE через СОМ из РНР

Нужно решить одну маленькую проблемку - управление эксплорером из РНР через СОМ. Почти все сделал, но в одном месте произошел затык. Поэтому помогите советом или толковой литературой.

Суть задачи - открыть в эксплорере определнную страницу, найти на ней некоторые ссылки и скачать файлы по этим ссылкам. Сделал все, кроме скачать - не могу разобраться с диалогом "Сохранить файл".