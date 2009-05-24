Игра крестики-нолики, написанная на C++ - сделать ей "лицо" используя mfc. Из обязательных условий: хелп, тулбар, статусбар
Для программистов , знающих SCILAB/MATHCAD/CALC
Если вы разбираетесь в данных программах , пишите мне ,для вас есть работа
ICQ 465134393
Заявки фрилансеров
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