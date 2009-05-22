Нужно собрать flash плеер

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Закрыт5 заявок194 просмотра

Трубеутся сделать флеш плеер, который будет читать xml http://www.keezmovies.com/embed_player.php?id=439339 вот такого рода, т.е. дергать из него линк на мувик и картинку.

Сроки и цену пишите здесь плиз.

16 лет назад
Maxy
Maxim 
41 год
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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