Требуется специалист по ЛотусДомино icq 595191731
Исправить баги и эрроры Мускуля, спасти БД в DLE
Исправить баги и эрроры Мускуля ..... Спасти рядового БД))... DLE-сайт ruzvelt.ru - попытайтесь войти в любую новость - одни эррроры... в админке тоже эрроры и ошибки мускуля...
icq 217541546
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