Перенос форума uCoz в IPB

$50
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Завершен3 заявки219 просмотров

Хочу перенести свой форум из юкоз на двиг ipb (все темы, сообщения, зарегистрированные пользователи) так чтоб ссылки на темы оставались на форуме видны как и на юкозе

16 лет назад
subONE
34 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

osmo
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$50
3 дня
Справился с задачей, всё получилось хорошо как я и хотел. Спасибо!!
Хороший заказчик, разбирается в своем деле. Платит вовремя. Приятно было сотрудничать.

Заявки фрилансеров

osmo
44 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад

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