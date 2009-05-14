Конвертировать форум Ucoz в IPB

$30
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Закрыт2 заявки187 просмотров

У меня есть большой форум на укозе, хотелось бы перенести ВСЕ темы и ВСЕ ответы ВСЕХ пользователей в новую систему (ipb)

данные с форума

Всего создано 20881 тем, в которые добавлено 53809 ответов.

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16 лет назад
kostik1989
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