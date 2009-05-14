Конвертировать форум Ucoz в IPB

У меня есть большой форум на укозе, хотелось бы перенести ВСЕ темы и ВСЕ ответы ВСЕХ пользователей в новую систему (ipb)

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