Программа на С++ (DOS)

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Закрыт9 заявок517 просмотров

Задача на динамические структуры данных

(СПИСКИ, СТЕКИ, ОЧЕРЕДИ, БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ)

Имеется N лунок, в которых расположены L черных и S белых шаров.

Поменять местами черные и белые шары. Черные шары можно передвигать

только вправо, а белые - только влево. Шар передвигается в соседнюю

с ним лунку (пустую) либо в пустую лунку, находящуюся непосредственно

за ближайшим шаром. Значения N, L, S ввести (N=L+S+1).

P.S. Сначала располагаются все черные шарики, затем все белые (LLLLSSSS).

возможные ваши вопросы на [email protected] и только сюда!

16 лет назад
k-a-j
69 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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