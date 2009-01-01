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Программа на С++ (DOS)
Задача на динамические структуры данных
(СПИСКИ, СТЕКИ, ОЧЕРЕДИ, БИНАРНЫЕ ДЕРЕВЬЯ)
Имеется N лунок, в которых расположены L черных и S белых шаров.
Поменять местами черные и белые шары. Черные шары можно передвигать
только вправо, а белые - только влево. Шар передвигается в соседнюю
с ним лунку (пустую) либо в пустую лунку, находящуюся непосредственно
за ближайшим шаром. Значения N, L, S ввести (N=L+S+1).
P.S. Сначала располагаются все черные шарики, затем все белые (LLLLSSSS).
возможные ваши вопросы на [email protected] и только сюда!
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