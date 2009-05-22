Карта

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Завершен2 заявки508 просмотров

Здравствуйте, нужно вытащить карту из файла .gvr если это возможно.

Скачать базы можно отсюда: http://gopal.su/uploads/BASE.rar

или из самой программы:

ссылку дам в личку

16 лет назад
egorfedorov
Егор 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
27 отзывов(-3)

Выбранные исполнители

Bug2009
44 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
$50
4 дня
Сделала все хорошо. Быстро. Приятно общаться. Работой доволен. Советую.
Интересное задание, четко поставленные требования, оперативная оплата. Кроме того приятное общение. Рекомендую, моя оценка - 10 баллов.
VJean
Vjean 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$30
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Bug2009
44 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
16 лет назад
VJean
Vjean 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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