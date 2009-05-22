Разработать функцию (в pas-файле) транслитерации текста с некоторыми особенностями. В интернете много готовых вариантов и образцов, поэтому нужно выбрать лучше для основы и сделать такую функцию с учетом нижеописанных особенностей (вложено описание особенностей и некоторые ...