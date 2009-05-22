Разработать функцию (в pas-файле) транслитерации текста с некоторыми особенностями. В интернете много готовых вариантов и образцов, поэтому нужно выбрать лучше для основы и сделать такую функцию с учетом нижеописанных особенностей (вложено описание особенностей и некоторые ...
Карта
Здравствуйте, нужно вытащить карту из файла .gvr если это возможно.
Скачать базы можно отсюда: http://gopal.su/uploads/BASE.rar
или из самой программы:
ссылку дам в личку
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