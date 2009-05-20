ASM микроконтроллер PIC16F84, небольшое приложение

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Завершен4 заявки221 просмотр

Добрый день, коллеги.

Необходимо разработать элементарное приложение на ассемблере, на основе уже имеющегося.

Работы на пару часов.

Два приложения в Архиве

ASM_1.rar - сорс + среда + текстовый комментарий приложения (хорошо закомментирован)

Info.doc - задание на разработку

Жду предложений, хорошая оплата WMZ либо наличными в Минске.

Спасибо

Ассемблер
16 лет назад
ivan_boika
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

assorted
Эдуард 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад
$20
1 день
Эдуард отлично справился с поставленной задачей. Отдельно порадовало неравнодушное отношение к финальному результату. Спасибо!
Сотрудничеством доволен.

Заявки фрилансеров

assorted
Эдуард 
42 года
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
16 лет назад

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