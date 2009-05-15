Сделать небольшую базу данных

$5
  1. Биржа фриланса
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Завершен8 заявок426 просмотров

СРОЧНО! Необходимо сделать совсем небольшую базу данных для ВУЗа в MS Access - 4 таблицы:

1. Информация необходимая для ВУЗа: курс, группа, факультет, количество человек в группе.

2. Информация по студентам: ФИО, группа, оценка по политологии, оценка по социологии, оценка по маркетингу, размер стипендии (запрос с вычислением - если все "5", то 300 руб, если все "4" и "5" 200 руб, если без "2", то 100 руб)

3 и 4 таблицы произвольные по тематике, привязать к любому полю.

Плачу 5 WMZ переводом с кодом.

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16 лет назад
NorteM
Артём 
34 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранные исполнители

Rfynther
Руслан 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
$5
1 день
Качественно и главное очень быстро выполнил задание. Советую.
Отличный заказчик. Полностю оплатил работу после проверки проекта. Рекомендую.
TsCooper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
yourwebsite
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
$1
5 дней
Kyzenka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

Rfynther
Руслан 
41 год
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
16 лет назад
TsCooper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
yourwebsite
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
16 лет назад
Kyzenka
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад

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