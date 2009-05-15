Сделать небольшую базу данных

СРОЧНО! Необходимо сделать совсем небольшую базу данных для ВУЗа в MS Access - 4 таблицы:

1. Информация необходимая для ВУЗа: курс, группа, факультет, количество человек в группе.

2. Информация по студентам: ФИО, группа, оценка по политологии, оценка по социологии, оценка по маркетингу, размер стипендии (запрос с вычислением - если все "5", то 300 руб, если все "4" и "5" 200 руб, если без "2", то 100 руб)

3 и 4 таблицы произвольные по тематике, привязать к любому полю.

Плачу 5 WMZ переводом с кодом.

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