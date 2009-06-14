Программа на C#

Требуется создать программу:

Нужно сделать класс для отображения и управления иерархического меню для консольных приложений. Основной класс (MainMenu) должен позволять коду, использующему ее, построить меню для наших нужд с помощью добавления пунктов в главное меню или подменю. Таким образом, аппликация, которая хочет отобразить меню для пользователя, должна содержать в себе объект типа MainMenu.

Меню может быть иерархическим (иерархия любой глубины). Построение иерархического меню осуществляется с помощью добавления объектов типа MenuItem.

Запуск функции m_MainMenu.Show(); приводит к показу главного меню (верхнего уровня) и вызывает главный цикл, который на каждом этапе:

1. Отображает пользовательское меню

2. Принимает ввод пользователя

3. Либо запускает функцию, либо чистит экран и отображает подменю

Меню (или подменю) отображает:

а. Заглавие (на первом уровне заглавие, на всех остальных пункт в меню, которое отображалось в меню уровнем выше)

б. Пункты меню (нумерация начинается с единицы)

в. Пункт "Back" (или "Exit" в главном меню) под номером 0

г. Просьбу выбрать пункт меню

Все пункты меню должны быть на английском

Нужно сделать меню двумя способами:

1. Используя интерфейсы

2. Используя делегаты

Должно быть три файла:

1. Программа с интерфейсами

2. Программа с делегатами

3. Тестовая программа, позволяющая создавать меню любым из этих двух способов.

Нужно использовать:

* Int.TryParse

* String formatting

* List

Не надо использовать исключения.

В программе должны быть комментарии, описывающие каждый класс и метод и описание в формате XML. Комментарии должны быть на английском

Важно. Программа должна быть готова завтра до 19 часов по Москве. Предыдущий исполнитель не справился с работой и теперь я очень стеснен во времени. Принимаются заявки только от исполнителей с положительными отзывами имеющих опыт работы на С#. В заявке обязательно укажите асю/скайп и сумму