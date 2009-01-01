Разработать функцию (в pas-файле) транслитерации текста с некоторыми особенностями. В интернете много готовых вариантов и образцов, поэтому нужно выбрать лучше для основы и сделать такую функцию с учетом нижеописанных особенностей (вложено описание особенностей и некоторые ...
VBA макрос
Нужен макрос на VBA, который бы определял dpi растра вставленного в Word. Пишите сюда, в личку или в асю 583234106. Ваши предложения по цене?
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