Работа в Super Decisions

Необходимо придумать любую тему и реализовать ее в программе Super Decisions. Обязательное условие - два уровня критериев (примерно, по 4 на каждом). У того, кто в теме "теории принятия решений" и знаком с этой прогой, сделать это не составит труда за пару часов.

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