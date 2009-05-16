Почистить сайт (FTP) от трояна. ОСТОРОЖНО!!! Сайт http://www.juristpro.ru/index.php указывайте цены пожалуйста в обращениях. Сергей.
Работа в Super Decisions
Необходимо придумать любую тему и реализовать ее в программе Super Decisions. Обязательное условие - два уровня критериев (примерно, по 4 на каждом). У того, кто в теме "теории принятия решений" и знаком с этой прогой, сделать это не составит труда за пару часов.
Оставляем предложения здесь или пишем в аську.
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