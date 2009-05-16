Требуется грамотный человек для установки модуля CASHMOD для форума PHPBB 3. Предпочтения тем кто работал уже с данным модулем или форумом и имеет опыт установки модулей.
Криптография
Нужно расшифровать данный текст.
Есть код. Есть два ключа, один означает ложь - то есть им происходило шифрование, второй - истина, он и является дешифровщиком основного шифра. Необходимо найти правильный алгоритм, чтобы вторым ключом расшифровать код, который был создан от 2 ключа к первому.
Ключи построены по принципу цифра по порядку - буква. 0 - означает нулевое, начальное значение, необходимое для определение позиции для начала подбора комбинаций.
стучимся в icq: 847722
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Требуется специалист с ОПЫТОМ для создания UML диаграмм по уже готовой системе (система - небольшое клиент-серверное приложение). Требуемые диаграммы: классов, деятельности, последовательности. Возможный вариант работы: консультирование с вашей стороны. Очень желательно приводить примеры работ в ...Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно из базы 1с 7.7 сделать экспорт в txt файл (вид файла предоставлю). Сколько будет стоить такая услуга. А как долго по времени. Ну и когда будет написана эта функция показать как ...Прочее21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $15
Необходимо придумать любую тему и реализовать ее в программе Super Decisions. Обязательное условие - два уровня критериев (примерно, по 4 на каждом). У того, кто в теме "теории принятия решений" и знаком с этой прогой, ...Прочеенет заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Почистить сайт (FTP) от трояна. ОСТОРОЖНО!!! Сайт http://www.juristpro.ru/index.php указывайте цены пожалуйста в обращениях. Сергей.Завершен16 лет назад
- $25
Нужна функция на Delphi 7 Для регистрации на МОЕМ сайте и сбора статистики сайта для МОЕГО приложения.Завершен10 лет назад
- $30
У меня есть большой форум на укозе, хотелось бы перенести ВСЕ темы и ВСЕ ответы ВСЕХ пользователей в новую систему (ipb) данные с форума Всего создано 20881 тем, в которые ...Прочее2 заявкиЗакрыт16 лет назад
1C: Предприятие 7.7 Справочник Счета (хранилища денег). В справочнике создано несколько физических касс. Нужно: В документах Расходная Накладная и Приходная Накладная сделать Выбор Кассы откуда/куда списываются деньги, если выбран способ "За Наличные". ...Прочее7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Нужно найти и помочь в настройке программы под Windows (типа Freecap) которая позволит работать через прокси-сервер любую программу, которая самостояльно не умеет или не желает этого делать.Прочее6 заявокЗакрыт16 лет назад
- $5
Допустим есть список в столбике "A". В столбик "B" нужно вывести даты начиная от любой даты, чтобы с новой строчки прибавлялся 1 день. Например: Принтер 16.05.2009 Сканер 17.05.2009 ...Завершен16 лет назад