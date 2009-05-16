Криптография

Нужно расшифровать данный текст.

Есть код. Есть два ключа, один означает ложь - то есть им происходило шифрование, второй - истина, он и является дешифровщиком основного шифра. Необходимо найти правильный алгоритм, чтобы вторым ключом расшифровать код, который был создан от 2 ключа к первому.

Ключи построены по принципу цифра по порядку - буква. 0 - означает нулевое, начальное значение, необходимое для определение позиции для начала подбора комбинаций.

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