Сделать экспорт из баз 1с 7.7 в текстовый файл

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Закрыт21 заявка268 просмотров

Нужно из базы 1с 7.7 сделать экспорт в txt файл

(вид файла предоставлю). Сколько будет стоить такая услуга.

А как долго по времени. Ну и когда будет написана эта функция показать

как ей пользоваться.

16 лет назад
vlad_chern
Гость 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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