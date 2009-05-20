Адаптирование дизайна к UMI CMS

Добрый день, мы приобрели и испльзуем umi.cms для наших проектов. Система нас устраивает и мы планируем на её основе делать узконаправленные проекты. Для этого на постоянную работу требуется програмист со знанием HTML/CSS/ и самой системы UMI-CMS.RU . Приветствуется знание xml шаблоны и знание ajax . Готовы рассмотреть предложения и резюме специалистов, для заключения соглашения и реализации проектов.