Поправки по сайту сделать

1) надо сделать чтобы на форуме аватары показывались http://www.getevent.ru/forum/ форум на vBulletin

2) и инфа пользователя, кторая сверху сейчас, чтобы она слева была, как на всех остальных форумах

3) и чтобы на главной www.getevent.ru не 4 последние темы показывались, а надо сделать чтобы 5 тем показывались ( вот скрин http://floomby.ru/content/4QI27GYTWU/ )