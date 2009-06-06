Помогите реализовать следующую задачку на C# Библиотека для сохранения/чтения объектов в типизированный (в терминах языка Pascal) файл / из файла Необходимо разработать набор классов, обеспечивающих работу с типизированными файлами как в языке ...
Алгоритмы K-Means и VQ на Matlab
Требуется написать 3 программы на MATLAB.
Задача 1
Программа осуществляющая Clustering по алгоритму Isodata(K-Means)
Программа получает как ввод:
1) Кол-во кластеров
2) матрицу с координатами точек(samples.mat). Матрица 2*1200. Координата Х точки i это samples[i,1] и координата Y samples[i,2].
Программа выводит:
1)координаты центров кластеров
2)Вес кластеров(кол-во точек в кластере)
3)Графическое изображение кластеров(каждый своим цветом,точки центра выделены)
Задача 2
С помощью алгоритма VQ(Vector Quantization) осуществить сжатие картинки(image.mat)
Требуется прогнать алгоритм для Codebook величиной в 8,16 и 32 цвета. Результат каждого прогона записать в файл Word.
Задача 3
Toже самое что и задача 2 но только Codebook строится не для каждого пикселя а для блоков 4*4 пикселя.
Файлы прилагаются.
Требуется исполнитель с опытом написания подобных программ. В предложениях указывайте желаемую сумму и контактную информацию
Выбранный исполнитель
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