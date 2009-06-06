Алгоритмы K-Means и VQ на Matlab

Требуется написать 3 программы на MATLAB.

Задача 1

Программа осуществляющая Clustering по алгоритму Isodata(K-Means)

Программа получает как ввод:

1) Кол-во кластеров

2) матрицу с координатами точек(samples.mat). Матрица 2*1200. Координата Х точки i это samples[i,1] и координата Y samples[i,2].

Программа выводит:

1)координаты центров кластеров

2)Вес кластеров(кол-во точек в кластере)

3)Графическое изображение кластеров(каждый своим цветом,точки центра выделены)

Задача 2

С помощью алгоритма VQ(Vector Quantization) осуществить сжатие картинки(image.mat)

Требуется прогнать алгоритм для Codebook величиной в 8,16 и 32 цвета. Результат каждого прогона записать в файл Word.

Задача 3

Toже самое что и задача 2 но только Codebook строится не для каждого пикселя а для блоков 4*4 пикселя.

Файлы прилагаются.

Требуется исполнитель с опытом написания подобных программ. В предложениях указывайте желаемую сумму и контактную информацию