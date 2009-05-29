Необходимо разработать приложение: предугадывание человеческих образов которые бы понравились субъекту на основе ранее выбранных им типажей (есть набор фотографий, человек выбирает в целом понравившиеся образы. По прохождению теста человеку показывается ряд фотографий людей, которые бы ...
Нужно перекинуть сайт на другой домен.
www.prorabb.ru этот сайт нужно перекинуть на другой домент. Я в базах данных нешарю, поэтому затрудняюсь это сделать. Пишите цену сразу, кто захочет взяться.
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